A 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro marcará a estreia do VAR na competição. Durante todo o segundo turno do torneio, as partidas contarão com árbitro de vídeo, e o primeiro confronto dessa série é Avaí x Coritiba, nesta sexta-feira (20), às 19h, na Ressacada.

No mesmo dia, Cruzeiro x Confiança, às 21h30, no Mineirão, também contará com o uso da tecnologia, e Heber Roberto Lopes (SC) é quem vai comandar o VAR.

Já o trio de arbitragem no gramado do Gigante será formado por Ramon Abatti Abel, auxiliado por Alex dos Santos e Éder Alexandre, todos de Santa Catarina.

A Raposa ocupa o 14º lugar, com 21 pontos.