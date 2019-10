Antes de o Cruzeiro entrar em campo para a ‘decisão’ contra o Fluminense, pela 24ª rodada do Brasileiro, o volante Henrique foi homenageado, por conta da marca de 500 jogos com a camisa celeste, atingida no último dia 25, no empate em 0 a 0 com o Ceará, em Fortaleza.

Além de ganhar uma camisa alusiva aos 500 confrontos, o meio-campista da Raposa recebeu uma placa das mãos do presidente do clube, Wagner Pires de Sá, que gaguejou bastante no discurso em homenagem ao jogador.

“Você é o símbolo dessas cinco estrelas. Quanto mais escura a noite, mais forte elas vão brilhar para mostrar nosso caminho. Você é o capitão dessa nossa nave e que vai levar nossa nave à vitória”, declarou o mandatário.

Após receber a placa, Henrique sintetizou o sentimento de alegria pela história vitoriosa que construiu pelo Cruzeiro. “Quinhentos jogos é algo para poucos atletas. Um prazer vivenciar essa camisa de tanta história e glórias. Esperamos honrar ainda mais”, disse.

Ele retorna ao time nesta quarta-feira (9), após cumprir suspensão contra o Internacional. O time azul precisa bater o Fluminense para quebrar um tabu de seis duelos seguidos sem vencer na competição. Os celestes ocupam o 18º lugar na classificação.

Pela Raposa, Henrique esteve em campo em 501 partidas, marcou 27 gols e conquistou dois Brasileiros (2013 e 2014), duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e seis Mineiros (2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019).