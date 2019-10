O Cruzeiro ganhou um importante desfalque para o duelo com o Internacional, no próximo sábado (5), às 21h, no Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto com o time Colorado, a Raposa não vai poder contar com o volante Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Goiás, nessa quarta-feira, em Goiânia, e vai cumprir suspensão automática.

Para a partida que será fundamental na luta da Raposa para deixar o Z-4, o técnico Abel Braga conta com Jadson, Ariel Cabral e com os jovens Adriano e Jadsom Silva como opções para substituir o capitão do time estrelado.

Na 17ª posição, com 19 pontos, o Cruzeiro precisa urgentemente voltar a vencer para não ver os adversários na luta contra o rebaixamento se distanciarem na tabela de classificação.

Mesmo que vença o Inter, e o Fluminense - 16º colocado, com 22 pontos – perca para o Botafogo, a equipe estrelada não deixa o Z-4, por ter menos vitórias que o Tricolor Carioca (6 a 4).

