Após passar por uma cirurgia para correção de um problema no joelho direito, no Mater Dei, no último dia 5, e mais de duas semanas se recuperando fora da Toca, o volante Henrique voltou ao centro de treinamentos do Cruzeiro. Nessa segunda-feira (22), ele deu início ao período de fisioterapia no local.

O clube celeste não divulga prazo para o jogador ser liberado à preparação física. O meio-campista vem convivendo com lesões nesta sua terceira passagem pela Raposa e não atua desde 8 de outubro de 2020, na derrota do Cruzeiro para o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, no Mineirão.

Léo

Já o zagueiro Léo segue seu processo de reabilitação, depois de sofrer uma lesão na cartilagem do joelho direito.

Em 29 de dezembro do ano passado, o clube informou que o zagueiro passaria por uma fase de transição em Chicago, três meses após o atleta ter sofrido um edema no mesmo joelho. O defensor permanece nos Estados Unidos.