O skate ganhou ainda mais importância no cenário esportivo com a inserção da modalidade, a partir de 2020, nos Jogos Olímpicos. E em Tóquio, no Japão, vão "voar pela primeira vez nessa competição os primeiros representantes desse esporte. Em evidência, uma das referências do esporte no Brasil visitará Belo Horizonte no próximo fim de semana. Pedro Barros, sete vezes campeão mundial na "prancha com rodinhas" estará em Minas Gerais para conhecer o "Layback Park", local onde há pista com medidas oficiais na Região Metropolitana.

O heptacampeão mundial da modalidade testará a nova pista de skate do recém-inaugurado skatepark, em Nova Lima, junto com outras feras: YndiaraAsp, Murilo Peres, Vi Kakinho, Léo Kakinho, JhonnyGasparoto e Marlon Silva.

Os atletas conhecerão também a fábrica da cervejaria Backer, uma das mais renomadas do país e com DNA mineiro.

"Estamos muito felizes nessa parceria com a Layback, uma marca bem conceituada. Apoiamos o projeto, desenvolvemos a cerveja da casa, e apoiamos esse esporte. É muito bacana poder receber em uma fase tão legal da Backer esses atletas renomados, figuras importantes do Skate Mundial, na nossa cidade, conhecendo nossos produtos", afirma Rhaner Lebbos, um dos responsáveis pelo marketing da Backer.

A apresentação dos skatistas na pista está marcada para o domingo (24), quando a galera também conhecerá a cervejaria Backer. No sábado a programação do evento reserva show com Digão, um dos líderes da banda Raimundos, na Layback a partir das 18h. A banda The Alabama Band também se apresentará no dia 23.

Os ingressos para o sábado são limitados e podem ser adquiridos pela plataforma: https://www.eventosgofree.com/layback-party_2191