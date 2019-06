Com grande atuação de Thiago Neves, o Cruzeiro venceu o Fluminense por 3 a 1 na disputa de pênaltis, após um empate em 2 a 2 no tempo normal, e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil.

Com dois gols e a aparição em momentos cruciais no duelo, TN10 foi a principal figura da equipe celeste, nesta quarta-feira (5), no Mineirão.

Após a emocionante classificação, o meia, que marcou quatro gols nos últimos três jogos, comemorou o resultado e revelou que teve uma espécie de premonição antes do confronto decisivo diante do Tricolor Carioca.

“Fico feliz pela partida. Venho de uma virose de um tempo atrás, o jogo contra o São Paulo foi difícil para eu jogar e mesmo assim pude ajudar o time. Hoje eu já estava 100%, sabia que eu ia fazer uma fazer uma partida boa. Quando eu estou 100%, bem, isso acontece, estava sentido antes do jogo que eu poderia ajudar”.

O ídolo estrelado também fez questão de enaltercer a preseça do torcredor no Giganta da Pampulha, nessa quarta, mesmo em meio aos recentes resultados ruins dentro de campo e a turbulência política e admnistrativa que o clube atravessa.

"Queria agradecer a todos que vieram, nos apoiaram o tempo inteiro. Mas é isso, classificamos só para às quartas, não ganhamos nada, temos que melhorar, e continuar na mesma pegaa, humildade, que temos um ano brilhante pela frente", comppletou TN10, destacando as mais de 47 mil pessoas que compareceram ao Mineirão.

Pedido de Mano

Quando o placar ainda estava empatado em 1 a 1, o Cruzeiro teve a oportunidade de virar o marcador, mas Sassá teve a cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Agenor.

Na segunda vez em que o time estrelado teve a chance da marca dos sete metros, TN10, que não é um dos principais batedores do time, converteu a cobrança e botou o time na frente do placar.

Já na disputa de pênaltis, coube novamente a Thiago Neves marcar o gol que selou a classificação celeste no torneio.

“Não é muito o meu forte (as cobranças de pênaltis). O Mano, assim que o lance foi ser analisado pelo VAR me pediu para que eu assumisse a responsabilidade, tirar um pouco do Sassá. Fui feliz com o pênalti, poder ter feito o segundo gol”, revelou o meia.