Os dois gols marcados no duelo com o Vasco, nesta quinta-feira (24), no Mineirão, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro da Série B, foram triplamente comemorados pelo volante Matheus Barbosa.

Além de garantir o importante segundo triunfo da Raposa na competição e tirar a equipe da zona de rebaixamento, Barbosa se distanciou na artilharia do time celeste na temporada.

Com os tentos marcados sobre o cruzmaltino, o meio-campista chegou a seis gols em 23 jogos pela equipe estrelada, o dobro de Felipe Augusto, segundo na lista de goleadores máximos dos azuis neste ciclo.

Após a partida, Matheus Barbosa comemorou a atuação e já mira uma arrancada do Cruzeiro na competição.

“Primeiramente, fico feliz pelo gol. Ajudar a equipe é sempre importante, mas queria exaltar a entrega de todos. A gente saiu perdendo o jogo, mas tivemos tranquilidade para reverter a situação. Conseguimos colocar nosso ritmo de jogo. Fizemos uma bela partida, tanto tecnicamente quanto em relação à disposição. Espero que a gente possa, depois de um grande jogo como esse, engatar boas vitórias e crescer dentro da Série B e alcançar nossos objetivos no final do ano”, disse Barbosa, em entrevista à TV Globo.

Além de marcar três vezes pela Série B, Matheus balançou as redes em duas oportunidades no Campeonato Mineiro e em uma pela Copa do Brasil.

Com sete pontos, na 11ª colocação, o Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, para encarar o CSA, às 20h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

