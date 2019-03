Passada a difícil classificação nas quartas de final do Campeonato Mineiro, contra a Caldense, o América já pensa na sequência do Estadual.

No domingo (31), às 16h, o Coelho faz o primeiro clássico da semifinal do Mineiro, contra o Cruzeiro, no Independência.

No suado duelo com a Veterana, nessa quarta, o meia Matheusinho foi fundamental. Apagado em função da boa marcação da equipe de Poços de Caldas, o jogador aproveitou uma falha grotesca do sistema defensivo do adversário, e fez o gol que abriu o placar, e encaminhou a vitória por 2 a 0, no Horto.

“A gente estava tentando trabalhar, a equipe deles estava vem fechada, mas graças a deus, no finalzinho conseguimos entrar na marcação deles ali, fazer esses dois gols que nos classificaram”, analisou Matheusinho.

Mesmo com a boa postura defensiva da Caldense, o Coelho teve muitas dificuldades em dar prosseguimento as jogadas, em função da quantidade de passes errados que o time apresentou no duelo.

Para superar um rival mais qualificado do que o enfrentado nessa quarta, o meia quer o time errando menos, para manter viva a esperança de mais uma conquista estadual.

"A gente está pecando um pouco nos passes. Então, temos que corrigir ao máximo isso aí, para que a gente possa chegar à semifinal bem, fazer um bom resultado e sonhar com o título".