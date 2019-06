O atacante Chará foi o grande nome da vitória por 2 a 1 sobre o Santos, que garantiu a classificação do Atlético para as quartas de final da Copa do Brasil, na noite dessa quinta-feira (6), no Pacaembu.

Com dois gols, o colombiano foi decisivo para o triunfo do Galo sobre o Peixe. Entretanto, Chará contou com a contribuição direta de Cazares, que fez as duas assistências que acabariam com as bolas nas redes do goleiro Everson.

Após o duelo, o meia equatoriano revelou que o entrosamento entre os dois começa fora de campo, especialmente em churrascos que os dois têm feito em terras mineiras.

Ainda em êxtase após a emocionante classificação em São Paulo, Chará confirmou o relato do amigo, destacando que o último evento foi recente.

“É verdade (estamos fazendo churrasco juntos). Sábado a gente compartilhou um momento especial com a família dele e foi muito bom”.

Sobre o desempenho contra o Santos, o atacante fez questão de frisar o comportamento da equipe, que soube administrar a pressão do rival para sair do Pacaembu com a vaga garantida.

“Aproveitamos os momentos do jogo, sabíamos que o Santos é um que time aproveita bem os espaços, e tínhamos que nos fechar muito bem”.

Por fim, o camisa 8 do Galo projetou rapidamente o novo duelo com o Santos, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (9), às 19h, na Vila Belmiro, pela 8ª rodada do torneio.

“Jogo difícil, agora pelo Brasileirão e a gente tem que seguir lá em cima na tabela”.

Com 15 pontos, o Atlético ocupa a vice-liderança do Brasileiro, um ponto atrás do Palmeiras, que teve a vitória sobre o Botafogo, pela 6ª rodada, suspensa até julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJD).

Leia mais

Em grande jogo, Cazares e Chará brilham, Galo vira sobre o Santos e avança na Copa do Brasil

Sette Câmara comemora classificação no meio da torcida e desconversa sobre Rodrigo Santana