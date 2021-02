No rascunho do artista, o camisa 9, a torcida apaixonada e o Gigante da Pampulha se misturam numa mesma cena, prestes a ser eternizada na pele. Ao contrário das histórias costumeiras, desta vez, a relação entre fã e ídolo, literalmente, corre pelas veias; está no sangue.

Aos 38 anos, Daniel Van Lima, primogênito do ex-atacante Reinaldo, resolveu prestar homenagear o pai em forma de arte. Aliás, isso era o que o "Rei" costumava fazer dentro das quatro linhas, com a bola nos pés. Pelo Atlético, foram 475 partidas e 255 gols anotados pelo maior artilheiro da história do clube.

"Esta ideia de fazer a tatuagem do meu pai vem de uma soma de coisas. A primeira, fazer uma tatugagem do Galo e registrar esta paixão; a segunda, pelo talento do Thiago Scap (tatuador). Sempre quis fazer alguma coisa com ele. Surgiu esta oportunidade quando pensei em homenagear tudo o que meu pai representou dentro e fora de campo, a luta e resistência dele, e tudo o que representou nesta paixão. Quis homenagear a referência que ele sempre foi pra mim, como pai e ídolo, e também para a família", conta Daniel ao Hoje em Dia.

Aos 64 anos, Reinaldo atualmente é funcionário do Atlético e trabalha no Departamento de Base do clube. Na Cidade do Galo, o "Rei" acompanha de perto o início daqueles que, assim como o garoto-prodígio de Ponte Nova, sonham em conquistar o mundo da bola.