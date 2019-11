O torcedor do América já conta as horas para a chegada do sábado, dia que, se tudo der certo, o clube mineiro carimbará o passaporte para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Coelho só depende de si para, na rodada final da Segunda Divisão, fechar um ano que, após momentos conturbados, em que chegou a ficar na lanterna da competição nacional, promoveu uma grande arrancada sob o comando de Felipe Conceição.

Os cenários para a classificação não poderiam ser melhores: o América jogará em casa, num Independência possivelmente lotado, diante de um adversário sem qualquer pretensão, o São Bento, que já está rebaixado – também caíram para a Série C do ano que vem o Londrina, o Criciúma e o Vila Nova-GO.

Um dos que mais comemoram a vitória de 1 a 0 sobre o Guarani, em Campinas, na sexta-feira passada, resultado que fez o América ficar bastante próximo da classificação, é justamente Conceição.

Ele pegou o time em má fase, substituindo dois treinadores (Givanildo Oliveira e Maurício Barbieri) e, em 25 rodadas, conseguiu um aproveitamento de 72%, obtendo 16 vitórias, seis empates e três derrotas. Após a partida perante o Guarani, em Campinas, ele observou que foi a “vitória da resiliência, do trabalho, da disciplina tática”. “A gente conseguiu manter organizada, mesmo com a tensão do jogo, com o adversário sem querer jogar”, resumiu.

Para Conceição, o projeto desenvolvido em 2019 não só garantirá, se vier a classificação sobre o São Bento, a volta à série A.

“A gente construiu um trabalho muito bacana que não vai dar este fruto só agora, mas sim frutos de jogadores da base, como o Vitão, que entrou e fez o gol (contra o Guarani). Vai gerar o fruto de valores que estamos construindo dentro do clube. Está bonito o trabalho”, analisou o treinador americano.

A campanha do América, até agora, nesta Série B do Brasileiro, é de 61 pontos, 17 vitórias, dez empates e dez derrotas.

O América inicia na manhã desta segunda-feira (25), no CT Lanna Drumond, a preparação para a ‘decisão’ de sábado contra o São Bento; ao longo da semana, todas as atividades no centro de treinamentos do Coelho acontecerão no período da manhã.