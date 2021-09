O Democrata-GV garantiu o acesso ao Módulo I do Mineiro no jogo contra o Nacional de Muriaé, ao vencer por 2 a 0 a disputa da última segunda-feira (27). Os dois gols que mudaram o rumo do time tiveram o mesmo autor: Pedrinho. O atleta, em entrevista ao Hoje em Dia, falou sobre sua atuação no clube e como enxerga essa conquista.

"Fico feliz de ter feito esses dois gols que deram o acesso ao Democrata-GV, um clube que tem um grande peso no cenário do interior mineiro. E é muito gratificante ter ajudado a equipe a voltar para onde nunca deveria ter saído, que é a Primeira Divisão. Vamos focar agora para ir em busca do segundo objetivo, que é o título", comenta o atacante. O Democrata está fora da Primeira Divisão do Campeonato Mineiro desde 2018.

Pedrinho não se destacou somente no duelo com o Nacional. O jogador tem feito uma ótima campanha no Mineiro do Módulo II. “Creio que fiz um bom campeonato, fui bastante regular nas partidas que disputei. Fiz sete gols em 13, 14 jogos. Muito gratificante entrar para a história de mais um clube do interior mineiro. Vou procurar trabalhar bastante para melhorar cada vez mais", disse.

E para quem acha que só de glórias vive o atacante, Pedrinho aponta uma “pressão” que existe em casa, com a esposa, os pais e seus filhos “sempre esperando por gols”.

Pedrinho fez os dois gols do Democrata na última segunfa-feira, garantindo o acesso do time à elite do futebol mineiro

Além disso, recorda da semana intensa para ficar pronto para o confronto que rendeu o acesso. “Muito gratificante o que estou vivendo neste momento. Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que iria jogar essa partida que foi a que deu o acesso ao Democrata”. A incerteza foi por conta de uma lesão contra o Tupynambás no último dia 19, na rodada anterior. “Tratei a semana toda, durante três períodos, para chegar no jogo e ajudar a fazer dois gols", relembra.

Quanto ao futuro, Pedrinho sabe que o Módulo II tem visibilidade e que pode crescer ainda mais. Quando perguntado sobre propostas, afirmou que, por enquanto, não apareceu nada de concreto, somente especulações.

Com o resultado garantido por Pedrinho, o Democrata chegou aos seus dez pontos. Para ser campeão, a equipe joga por, no mínimo, um empate com o Villa Nova, no dia 2 de outubro, às 15h, no Castor Cifuentes.