"A música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos. A melodia é a vida sensível da poesia". A frase, proferida por ninguém menos que Ludwig van Beethoven (compositor e pianista alemão), se encaixa perfeitamente na vida de um mineiro, atleticano, que há 26 anos acompanha o time de coração à distância.

Almir Amarante, músico da Orquestra Sinfônica de São Paulo, viu uma obra-prima criada há 10 anos ganhar vida novamente nas redes sociais, no início desta semana. Um vídeo feito em 2010, no qual apresentou o hino do Galo em versão de octeto - tocando contrabaixo acústico -, mexeu com o coração de torcedores que vivem o desafio de encarar de frente a dura quarentena e o isolamento social neste período de pandemia do novo coronavírus.

A reportagem recebeu o material via Whatsapp e o compartilhou no Twitter e também no Instagram. Só na primeira plataforma, foram quase 10 mil visualizações em 12 horas de exposição; além de vários comentários elogiando a ideia de Amarante.

"Esta versão de octeto tem várias afinações, com cordas diferentes. Eu primeiro escrevi o arranjo, depois fui gravando um a um, até poder editar e sincronizá-los", conta ao Hoje em Dia.

"Tive que trocar o jogo de cordas para cada duas partes. Para escrever, demorei uma semana. Para executar, mais uns três dias. A edição foi mais rápida; fiz em um dia", acrescenta. Almir tocava na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e, em 1994, se mudou para a capital paulista.