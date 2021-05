Dois anos depois de decidirem o Campeonato Mineiro de 1999, vencido pelo Atlético, Coelho e Galo voltaram a se enfrentar na final do estadual na edição de 2001. E aconteceu o troco americano.

Por ter feito melhor campanha nas fases anteriores, o Atlético jogava a final por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Mas no primeiro confronto, o América deu uma arrancada fundamental para a conquista da taça goleando por 4 a 1, com destaque para o atacante Rodrigo, autor de dois gols.

Alessandro marcou o gol que garantiu ao América a conquista do Campeonato Mineiro de 2001

Na segunda partida, o Galo chegou a fazer um placar que lhe garantiria a taça, pois abriu 3 a 0, mas o atacante Alessandro, na época ainda uma promessa da base americana, marcou o gol do título aos 32 minutos do segundo tempo.

Após o polêmico pênalti de Ruy em Marques na terceira e decisiva partida de 1999, que teve arbitragem mineira, após o paulista Paulo César de Oliveira comandar os dois primeiros jogos, a final de 2001 teve um juiz de outro estado comandando os dois confrontos.

Coincidentemente, o árbitro foi novamente Paulo César de Oliveira, de São Paulo, nas duas partidas.

Uma curiosidade da final de 2001 é que dois destaques do América em 1999, o volante Gilberto Silva e o atacante Rinaldo, defendiam o Atlético.



AS FICHAS DOS JOGOS

1º JOGO

AMÉRICA 4

Fabiano; Edson, Wellington Paulo, Thiago e Michael; Claudinei, Ricardo, Ruy (Carlos Alberto) e Tucho; Rodrigo (Alessandro) e Fabrício. Técnico: Lula Pereira

ATLÉTICO 1

Velloso; Paulo Baier (Cicinho), Carlão, Luís Carlos e Ronildo; Gilberto Silva, Rolete, Alexandre (Rinaldo) e Lincoln (Kim); Guilherme e Marques. Técnico: José Maria Pena

DATA: 27 de maio de 2001

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de ida da final do Campeonato Mineiro de 2001

GOLS: Wellington Paulo, aos 4, Tucho, aos 18, Rodrigo, aos 28, e Gilberto Silva, aos 30 minutos do primeiro tempo; Rodrigo, aos 39 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO: Paulo César de Oliveira (SP)

PÚBLICO: 22.391 pagantes

RENDA: R$ 216.976,00

2º JOGO

ATLÉTCO 3

Velloso; Cicinho (Paulo Baier), Paulão (Rinaldo) Luís Carlos e Ronildo; Gilberto Silva, Alexandre e Lincoln; Kim (Romeu), Guilherme e Marques. Técnico: José Maria Pena

AMÉRICA 1

Fabiano; Edson, Wellington Paulo, Thiago e Michael (Telmo); Ricardo, Ruy, Rogério (Adriano França) e Carlos Alberto (Alessandro); Rodrigo e Fabrício. Técnico: Lula Pereira

DATA: 3 de junho de 2001

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de volta da final do Campeonato Mineiro de 2001

GOLS: Guilherme, aos 12 minutos do primeiro tempo; Gilberto Silva, aos 10, Lincoln, aos 17, e Alessandro, aos 32 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO: Paulo César de Oliveira (SP)

PÚBLICO: 46.934 pagantes

RENDA: R$ 103.592,50