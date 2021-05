A primeira decisão direta de título estadual entre Atlético e América aconteceu numa temporada muito especial: 1958. Neste ano foi disputada a primeira edição do Campeonato Mineiro, que até 1957 era chamado de Campeonato da Cidade, com clubes de Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Em 1958, equipes de outras regiões do Estado entraram na disputa, como o Guarani, de Divinópolis, o Curvelo e o Uberaba.

O time do Atlético campeão mineiro de 1958 em decisão direta contra o América, que teve os dois jogos disputados no Estádio Independência O time do Atlético campeão mineiro de 1958 em decisão direta contra o América, que teve os dois jogos disputados no Estádio Independência

Após uma fase classificatória, com 16 times, foram definidos os oito clubes que disputariam primeiro e segundo turnos, com o vencedor de cada um sendo finalista.

O Galo venceu o primeiro, o Coelho, o segundo, após uma decisão em melhor de três contra o Cruzeiro, e assim foi decretada a primeira final direta entre atleticanos e americanos na história do Campeonato Mineiro, que teve a primeira edição disputada em 1915 e que terminou com o título sendo conquistado pelos alvinegros.

Cinquentenário

O Estadual de 1958 era tratado de forma especial pelo Atlético, que comemorava seu cinquentenário.

Na decisão direta contra o América, a taça foi conquistada com duas vitórias em partidas disputadas no Estádio Independência.

O Atlético venceu as duas partidas da decisão do Campeonato Mineiro de 1958 O Atlético venceu as duas partidas da decisão do Campeonato Mineiro de 1958

A competição invadiu o ano seguinte e em 19 de abril de 1958 aconteceu o jogo de ida da final, vencido pelo Galo por 1 a 0, com um gol de Ubaldo Miranda, aos 26 minutos do segundo tempo.

Quatro dias depois aconteceu o confronto de volta, e o Galo voltou a fazer 1 a 0, com um gol de Alvinho, aos 30 minutos da etapa inicial.

Supremacia

Este título encerrou o período mais vitorioso da história do Atlético no Campeonato Mineiro. Entre 1946 e 1958, em 13 edições da competição, o clube levantou a taça dez vezes.

Antes de 1958, tinha sido campeão em 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955 e 1956.

Esta última taça, que significou o penta em sequência, foi dividida com o Cruzeiro, pois o Galo escalou um jogador de forma irregular na decisão e depois de muito debate nos tribunais, a solução foi dar o título aos dois.

Neste período, o América foi campeão em 1948 e 1957, único ano em que o Galo não foi nem vice. Em 1951, a taça ficou com o Villa Nova, que derrotou o Atlético em decisão direta.

AS FICHAS DOS JOGOS

1º JOGO

ATLÉTICO 1

Veludo; Anísio e Benito; William, Laércio e Haroldo; Nilson, Colete, Ubaldo Miranda, Alvinho e Dino. Técnico: Abdo Arges

AMÉRICA 0

Valdo; Roberto e Mirim; Toledo, Jofre e Aderbal; Ernâni, Miguel, Vadinho, Zuca e Dodô. Técnico: Airton Moreira

DATA: 19 de abril de 1959

LOCAL: Estádio Independência

MOTIVO: Jogo de ida da decisão do Campeonato Mineiro de 1958

GOL: Ubaldo Miranda, aos 26 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO: Alberto da Gama Malcher (RJ)

RENDA: Cr$ 700.100,00



2º JOGO

AMÉRICA 0

Valdo; Roberto e Gilson; Toledo, Mirim e Aderbal; Ernâni, Miguel, Vadinho, Zuca e Dodô. Técnico: Airton Moreira

ATLÉTICO 1

Veludo; Anísio e Benito; William, Barbatana e Haroldo; Nilson, Colete, Ubaldo Miranda, Alvinho e Dino. Técnico: Abdo Arges

DATA: de abril de 1959

LOCAL: Estádio Independência

MOTIVO: Jogo de volta da decisão do Campeonato Mineiro de 1958

GOL: Alvinho, aos 30 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO: Alberto da Gama Malcher (RJ)

RENDA: Cr$ 733.030,00