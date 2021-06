É inegável que o Atlético entra em campo nesta segunda-feira (21), às 20h, sob uma grande responsabilidade, por estar na briga pelo topo do Brasileirão, enquanto a Chapecoense, sua adversária no Mineirão, se encontra na zona de rebaixamento. No entanto, vencer a equipe catarinense não será tarefa fácil ao Galo. É o que prevê o técnico Cuca.

“Chapecoense empatou lá com o São Paulo no Morumbi. Então se prepare para um jogo tão difícil como o que tivemos aqui (1 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio). Isso que precisamos ter na cabeça”, destacou o comandante alvinegro.

Embora cada partida reúna sua particularidade, a história ratifica a preocupação de Cuca. A última vitória do Galo como mandante sobre a Chape foi há cinco anos, no dia 8 de agosto de 2016, por 3 a 1.

De lá para cá, o Atlético enfrentou o Índio Condá quatro vezes dentro de casa e não saiu ganhador em nenhuma dessas ocasiões. Foram dois empates e duas derrotas (confira abaixo).

No retrospecto geral, a vantagem é alvinegra. Em 16 partidas disputadas, foram seis vitórias dos mineiros, cinco dos catarinenses e cinco empates.

Confira os últimos quatro jogos do Galo como mandante contra a Chapecoense

18/10/2017 - Atlético 2 x 3 Chapecoense - Brasileirão

2/5/2018 - Atlético 0 x 0 Chapecoense - Copa do Brasil

2/6/2018 - Atlético 3 x 3 Chapecoense - Brasileirão

30/10/2019 - Atlético 0 x 2 Chapecoense - Brasileirão