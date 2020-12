A decisão do Campeonato Mineiro Feminino, realizada neste sábado (19), no Mineirão, ficará marcada na história. Além da dose cavalar de adrenalina, o clássico entre Atlético x Cruzeiro foi especial para o técnico das Vingadoras, campeãs ao derrotarem as Cabulosas por 5 a 3, nos pênaltis.

Hoffmann Túlio, comandante do alvinegro, chegou ao terceiro caneco estadual consecutivo, completando um feito jamais visto em Minas, tanto no feminino quanto no masculino. Ele foi campeão em 2018 pelo América, em 2019 pelo Cruzeiro e, em 2020, pelo Galo. Essa é a primeira vez que um treinador consegue tal proeza (ser campeão de forma consecutiva pelos três grandes clubes da capital).

"O Atlético era o time que merecia, porque tinha a melhor campanha, contra o que tinha a obrigação (Cruzeiro), porque é um time de A1 (primeira divisão nacional) e era o atual campeão. O time que mais merecia levou. É uma emoção muito grande conquistar esse título com as meninas, em um ano diferente, com cinco meses de trabalho remoto. Elas merecem demais", destacou Hoffmann, após a volta olímpica.