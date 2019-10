Todo jogo um pênalti no meio do caminho; contra o Vasco, nesta quarta-feira (2), não foi diferente para o Atlético que, em partidas consecutivas, cometeu infração dentro da área e deixando a responsabilidade completa para o goleiro Cleiton. Tudo começou contra o Avaí, em Florianópolis.

No duelo, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o arqueiro do alvinegro conseguiu fazer a defesa, quando o time já perdia por 1 a 0, mas o time não conseguiu chegar ao empate na Ressacada. Na mesma semana, foi a vez de ver uma penalidade se tornar um pesadelo. Três dias depois, contra o Colón-ARG, a falta cometida pelo volante Elias, dentro da área, abriu caminho para que a equipe desse adeus à Sul-Americana. O gol de Rodriguez, o Pulga, calou o Mineirão e levou a partida para as cobranças alternadas.

De volta ao Brasileirão, foi a vez de Igor Rabello ser flagrado pela arbitragem derrubando o adversário. O lance, bastante contestado pelo alvinegro, e com razão - o atacante do Ceará errou o chute e tropeçou no zagueiro atleticano -, originou o primeiro tento do jogo no Independência. Pressionado, os donos da casa partiram para cima na segunda etapa e acabaram virando o marcador.

Nesta quarta, Patric foi o "faltoso" da vez. Dois minutos após o Galo abrir o placar contra o Vasco, o lateral-direito foi chutar a bola e, de costas, não percebeu a chegada do atacante cruz-maltino. Ao tentar dar um bico na pelota, acertou o adversário e, com ajuda do VAR, Heber Roberto Lopes apontou à cal. Rossi, na cobrança, deixou tudo igual e fez o primeiro dos cariocas. Já nos acréscimos, o time de Vanderlei Luxemburgo anotou mais um e fez o Atlético chegar à quarta derrota em casa no Brasileiro.