Quando chegou ao Atlético no início do ano, Guilherme Arana foi muito bem-recepcionado pelos jogadores do elenco. Um deles, em especial, não faz mais parte deste plantel e estará frente a frente ao lateral-esquerdo, num duelo à parte neste sábado (24), no Mineirão, às 21h, pela 18ª rodada do Brasileiro. Será o confronto entre o “Homem-Aranha do Galo” e o “Patricão da Massa”, que, atualmente, defende as cores do Sport.

"O Patric é um dos que me acolheram muito bem, cara de grupo, muito gente boa e feliz, transmitia isso para todos. Ele pode vir bem preparado porque vamos para cima dele ali”, destacou Arana.

O lateral-direito deixou o Galo em abril, por estar fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli. Pelo alvinegro, fez 187 partidas e 12 gols, após quase dez anos de contrato (chegou a ser emprestado, de 2012 a 2014, à Ponte Preta, ao Avaí, ao Coritiba e ao próprio Sport, e em 2017 ao Vitória).

Já Arana, que ainda está no primeiro ano de seu ciclo no Atlético, tendo somado 27 confrontos e quatro tentos, espera levar a melhor em cima do amigo e ex-colega de clube.

“Fora de campo, é um grande amigo, mas dentro não tem essa. Vou para cima dele. Ele vai querer passar por mim. É um jogador de muita vontade. Mas estou cheio de vontade também. Uma disputa muito bacana", comentou o alvinegro.