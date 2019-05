A sintonia entre o técnico Rodrigo Santana e o atacante Alerrandro não vem de hoje no Atlético. Antigos companheiros de Sub-20, hoje ambos contribuem para a crescente da equipe principal do alvinegro. Autor do gol contra o La Calera, do Chile, que levou o duelo para as disputas por pênaltis e, consequentemente, à classificação do Galo para as oitavas de final da Sul-Americana, o atacante destacou a parceria com o comandante.

"O Rodrigo é um cara com quem trabalhei na base. Ele não chegou a falar muito, mas no último treino eu que fui titular no lugar do Ricardo. Graças a Deus eu fiz o gol e ajudei o time a levar a partida para os pênaltis e conseguir a vitória", comentou.

"Sabemos que o Ricardo é o titular. Eu até peço a Deus para que ele possa recuperar rápido. Espero estar preparado para ajudar a equipe quando precisar. Entrei bem, pude ajudar, movimentei, fiz a parede e o gol, e no final tive a oportunidade de fazer mais um gol, mas a bola passou", acrescentou.

Questionado se este fora o tento mais importante de sua carreira, Alerrandro não pensou duas vezes para responder. Ele ainda destacou a emoção de ver, de dentro do campo, mais uma página de heroísmo do goleiro Victor.

"Sem dúvida foi o gol mais importante na minha carreira, que está só começando. Espero fazer muitos outros gols com esta camisa gigantesca. É muita emoção. Quando você acompanha a equipe na arquibancada, vendo os jogadores em campo, chorando, e hoje poder estar no time, vendo o Victor fazer o mesmo que eu vi na Libertadores de 2013, é uma imagem privilegiada", finalizou o atacante, que anotou o 11º gol em 2019. Agora ele está a dois de Oliveira, artilheiro da equipe na temporada.