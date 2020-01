O jogo entre Coimbra e Atlético, válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, será às 21h30. Anteriormente, a partida estava marcada para 19h15. A data e o local do duelo estão mantidos. Os dois clubes se enfrentam na quarta-feira (29), no estádio Independência.

Apesar da casa conhecida do torcedor alvinegro, o mando de campo é do adversário. Estreante na elite do futebol mineiro, a equipe de contagem escolheu o Horto para atuar no estadual.

Essa será a segunda partida do Galo em Belo Horizonte na temporada. Neste domingo (26), a equipe comandada por Rafael Dudamel terá o primeiro encontro com os torcedores da capital. Às 16h, o maior campeão mineiro recebe o Tupynambás, também no Independência.