A crise política do Cruzeiro não dá tréguas. Nesta quinta-feira (17), o Dayrell Hotel & Centro de Convenções divulgou uma nota informando que não mais receberá a reunião do Conselho Deliberativo do clube estrelado, marcada para o próximo dia 21, após um atentado.

A ameaça anônima fez o Dayrell Hotel & Centro de Convenções optar por cancelar o recebimento de reunião do Conselho cruzeirense A ameaça anônima fez o

Na madrugada desta quinta-feira, uma sacola com uma pedra e dois bilhetes dentro foi arremessada contra a fachada do hotel. Num dos bilhetes estava escrito: "VCS não vão acabar com meu Cruzeiro encabuluso (sic)". A outra folha de caderno continha uma ameaça: "Não queremos reunião dia 21 C (sic) vamos quebrar tudo".

O episódio fez a direção do Dayrell Hotel & Centro de Convenções optar por cancelar a reunião cruzeirense em suas dependências por que não pretende colocar seus hóspedes em risco. Confira a nota do hotel:

A NOTA DO HOTEL

Mais informações em instantes