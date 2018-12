O Atlético se prepara para receber 2,5 milhões de euros (R$ 11 milhões) em dezembro por conta da venda definivita que fará com o Al Wehda por Rómulo Otero. As transações do venezuelano, entretanto, é tema de discussão judicial entre o Galo e o Huachipato-CHI, numa cobrança dos chiles que entendem ter direito a receber "quase 6 milhões de dólares (R$ 23 mi)", segundo disse um porta-voz do clube.

O Hoje em Dia apurou com o diretor de futebol do Huachipato, Marcelo Pesce, que esta cobrança do clube estrangeiro foi parar num acionamento jurídico contra o Galo já no TAS (Tribunal Arbitral do Esporte). São duas cobranças na Justiça. A primeira por um valor que o Atlético deixou de pagar quanto contratou Otero em definitivo junto ao Huachipato - em abril de 2017.

A outra cobrança é sobre o empréstimo de Otero ao Al Wehda, no qual o Galo recebeu um bom valor por ceder o camisa 10 venezuelano à época à equipe de Fábio Carille.

O Huachipato contesta afirmando ter direito a 50% do que o Atlético recebeu de compensação financeira. Algo que o Galo, por meio de seu departamento jurídico, contestará este dever de repassar parte da verba do empréstimo ao Mundo Árabe, além dos valores que o Huachipato cobra em geral.

Fato é que o Atlético tem a receber 5 milhões de euros (R$ 22 milhões) do Al Wehda (Arábia Saudita) em duas parcelas - dezembro de 2018 e março de 2019. O clube mineiro, por ter apenas 50% de Otero, terá de repassar 2,5 milhões de euros aos chilenos.

"Não recebemos nada. Nos devem a compra inicial, não pagarmam nada do empréstimo e nem a compra do Al Wehda. Nos devem mais de 5 milhões de euros, quase seis milhões", afirmou Pesce, ao Hoje em Dia.

Otero é titular absoluto do Al Wehda, que é treinador agora pelo ex-atacante egípcio Mido, famoso por ter sido companheiro de Ibrahimovic no começo de carreira, e um "garoto-problema". O time vem de três derrotas seguidas, despencando na tabela da Liga Saudita.