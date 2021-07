Hugo Calderano começou bem contra o alemão Dimitrij Ovtcharov, abriu 2 sets a 0, mas permitiu a virada, por 4 a 2 (11/7, 11/5, 8/11, 7/11, 8/11 e 2/11), e foi eliminado nas quartas de final no tênis de mesa, nesta quarta-feira (28), nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Esta foi a melhor campanha do brasileiro em Olimpíadas, superando as oitavas do Rio de 2016.

Depois da vantagem inicial e de ver o adversário empatar em 2 a 2, Calderano vencia o quinto set por 7 a 1. Porém, o oponente cresceu na partida, virou na parcial, ganhou a seguinte e se classificou às semifinais.

O brasileiro havia avançado às quartas após superar o sul-coreano Jang Woojin.