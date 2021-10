A vitória por 4 a 0 sobre o Fortaleza, nesta quarta-feira (20), no Mineirão, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, encaminhou a classificação do Atlético à decisão do torneio.

Entretanto, apesar da euforia pela importante vantagem construída, o Galo deixa o Gigante da Pampulha com uma preocupação para os próximos jogos.

Principal jogador do Alvinegro na temporada, Hulk foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo, após sofrer um pisão na mão esquerda. Ao ser atendido pelos médicos do Alvinegro, o atacante já teve o local imobilizado e foi direto para o vestiário do estádio.

O Atlético informou que o atacante teve uma contusão no local, foi medicado, teve a mão imobilizada e será reavaliado nesta quinta.

Depois da partida, o atacante postou uma imagem nas redes sociais mostrando a mão bastante inchada. (Veja abaixo)

Alternativas

No duelo desta quarta, o substituto do Vingador foi Eduardo Sasha. Recuperados de lesões, Savarino e Vargas também foram acionados no decorrer do duelo.

Outra opção para o ataque que deve voltar a ficar à disposição nos próximos dias é Diego Costa, também liberado pelo departamento médico, já treina com o restante do elenco.

Antes de pensar no duelo de volta com o Fortaleza, marcado para a próxima quarta, Às 21h30, no Castelão, o Galo volta o foco para o Campeonato Brasileiro.

À espera da recuperação de Hulk, o Alvinegro, líder da Série A, encara o Cuiabá, neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela 28ª rodada da Série A.

Leia mais

Quase lá! Atlético goleia Fortaleza no Mineirão e se aproxima de volta à final da Copa do Brasil

Com direito a chutaço e polêmica, Guilherme Arana marca o 100º gol do Atlético na temporada

Gol ou escanteio? Fortaleza reclama do árbitro em lance em que o Galo abriu a goleada no Mineirão