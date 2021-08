Assim como na maior parte das vitórias do Atlético na temporada, Hulk foi decisivo. Foi do camisa 7 o gol de empate do Alvinegro, no suado triunfo por 2 a 1 sobre o Juventude, neste domingo (8), no estádio Alfredo Jaconi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 31 minutos da segunda etapa, o super-herói alvinegro tabelou com Eduardo Sasha e bateu na saída do goleiro Marcelo Carné para deixar tudo igual no placar.

O tento, além de ter sido determinante para a virada no placar e consequente liderança do Brasileirão, alçou o atacante ao topo da artilharia do torneio, ao lado de mais quatro concorrentes.

Com sete bolas nas redes em 14 jogos, Hulk divide o posto de goleador máximo da Série A com Gilberto (Bahia), Robson (Fortaleza), Bruno Henrique (Flamengo) e Matheus Peixoto (Juventude). O último acertou a transferência para o Metalist, da Ucrânia, nos últimos dias.

Felicidade

Com a vitória em Caxias do Sul, o Atlético chegou aos 34 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão, desbancando o Palmeiras, derrotado na rodada para o Fortaleza, que permaneceu com 32 pontos.

Após o confronto no Alfredo Jaconi, Hulk comemorou o feito alcançado pelo time alvinegro neste domingo.

“Feliz demais por estar assumindo a liderança pela primeira vez no Brasileirão. Estamos buscando isso desde o começo. Campeonato é muito difícil, estou tendo a oportunidade de disputar e vendo o quanto é difícil. Cada jogo é uma guerra. Mas é muito gratificante deixar tudo, sair cansado, mas com o nosso objetivo cumprido, que era a vitória, assumir a liderança a já trabalhar pensando agora no jogo contra o River”.

O duelo com o clube argentino, ao qual o camisa 7 se referiu, está marcado para a próxima quarta, às 21h30, no estádio Monumental de Núñez, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Leia mais

Alô, liderança: Atlético vira sobre o Juventude nos acréscimos e assume a ponta do Brasileiro