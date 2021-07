O Atlético segue em grande fase no Campeonato Brasileiro. No embalo de Hulk, o Galo goleou o Bahia por 3 a 0, neste domingo (25), no Mineirão, pela 13ª rodada, e chegou à sexta vitória seguida na competição.

Após um primeiro tempo muito equilibrado, com poucas chances de gol, o camisa 7 do Alvinegro, aniversariante do dia (35 anos), balançou as redes duas vezes na etapa final para ajudar a construir o triunfo dos comandados de Cuca.

Aos 12 minutos, o atacante paraibano tabelou com Eduardo Sasha e bateu com categoria, na saída do goleiro, para abrir o marcador. Já aos 34 minutos, converteu pênalti sofrido por ele mesmo e encaminhou o triunfo dos donos da casa.

Substituto de Hulk durante a partida, o meia Nathan selou a vitória ao mostrar oportunismo, aproveitando uma sobra de bola na pequena área, depois de uma cobrança de escanteio, e empurrou para as redes aos 45 minutos.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 28 pontos, permanecendo na segunda colocação, a três pontos do Palmeiras.

O Bahia, por sua vez, continua com 17 pontos, na oitava posição, mas pode cair na classificação no encerramento da rodada.

Os times voltam a se enfrentar já na próxima quarta-feira (28), às 21h30, desta vez, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, novamente no Gigante da Pampulha.

Pelo Brasileirão, o Galo vai voltar a campo no próximo domingo (1º), às 16h, diante do Athletico-PR, no maior palco futebol mineiro.

FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 3

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Dodô (Réver); Allan, Alan Franco (Tchê Tchê), Dylan Borrero (Sasha), Zaracho e Nacho (Hyoran); Hulk (Nathan)

Técnico: Cuca

BAHIA 0

Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Ligger e Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Patrick de Lucca, Jonas (Raniele), Lucas Araújo (Matheus Galdezani) e Rodriguinho (Maycon Douglas); Rossi (Óscar Ruiz) e Gilberto

Técnico: Dado Cavalcanti

DATA: 25 de julho de 2021 (domingo)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Antonio Dib Moraes de Sousa, auxiliado por Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva, todos do Piauí

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

CARTÕES AMARELOS: Dodô, Mariano (Atlético); Rossi (Bahia)

GOLS: Hulk aos 12 minutos e aos 34 e Nathan aos 45 do segundo tempo