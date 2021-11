Como celebrar o 400° gol de sua carreira? Hulk optou por homenagear um dos maiores ídolos da história do Galo, Reinaldo. Repetindo o gesto do Rei, erguendo o braço, o Vingador voltou a fazer valer seu faro de gol apurado e demonstrou novamente respeito à história do Atlético.

A comemoração foi no segundo gol do Alvinegro no triunfo por 2 a 1 sobre o Fluminense, neste domingo, no Mineirão, o segundo do atacante na partida, ratificando uma estrela que permanece a brilhar no Brasileirão: Hulk é o artilheiro da competição, agora com 17 bolas na rede.

O camisa 7 chegou ainda a seu 32° gol na temporada. E advinha quem é o time que mais foi vazado pelo atacante vestindo a camisa do Galo? O Fluminense. Sim, foram quatro tentos em cima do Tricolor, sendo dois nas quartas de final da Copa do Brasil e dois neste domingo, pela Série A.

Confira a divisão de gols marcados por Hulk na temporada

Fluminense: 4

América de Cali: 3

Fortaleza: 3

Corinthians: 3

Bahia: 3

Juventude: 3

Cerro Porteño: 2

Sport: 2

Ceará: 2

Cuiabá: 1

Coimbra: 1

Tombense: 1

La Guaira: 1

Remo: 1

River Plate: 1

Palmeiras: 1

Confira a divisão de gols de Hulk na carreira



Kawasaki Frontale: 3

Consadole Sapporo: 26

Tokyo Verdy: 45

Porto: 95

Zenit: 94

Shanghai: 93

Seleção Olímpica: 1

Seleção Brasileira: 11

Atlético: 32

