Um dos principais jogadores do Atlético na temporada, o atacante Hulk usou as redes sociais para se manifestar após a eliminação na semifinal da Copa Libertadores, para o Palmeiras, na última terça-feira (28), no Mineirão.

Em publicação em sua conta do instagram, na tarde desta quarta, o camisa 7 lamentou a saída da principal competição da América do Sul, e garantiu empenho total do Galo na busca pelos demais títulos que estão em jogo na temporada.

“Nós jogadores, comissão técnica e toda família do Atlético queríamos muito estar nessa final, mas infelizmente não conseguimos. Temos um compromisso grande de dar a vida pelo Brasileiro e Copa do Brasil. Vamos lutar com fervor até o fim”.

Em relação ao Brasileirão, o Alvinegro, líder da competição, com 46 pontos, encara o Internacional, às 21h, no Mineirão, pela 23ª rodada.

Já na Copa do Brasil, o Alvinegro tem encontro marcado com o Fortaleza, inicialmente nos dias 20 e 27 de outubro, pela semifinal do torneio.

Felicidade

Na mesma postagem, o Vingador, autor de fez questão de se declarar ao Atlético.

“Quando resolvi voltar a jogar no Brasil não passava pela minha cabeça que eu seria tão feliz como estou sendo. Entrar em campo com a camisa do Galo e sentir todo amor, carinho e respeito que a torcida tem por nós jogadores é muito gratificante”, escreveu o atacante.

Contratado no início da temporada, Hulk, que levantou o título do Campeonato Mineiro, soma 21 gols em 49 jogos com a camisa alvinegra.