"Fiz apenas dois jogos aqui como profissional. Volto depois de 16 anos fora, tendo uma bagagem de sucesso, com muitos títulos importantes, e com desejo de um menino de ganhar todos os títulos. Tem título importante que tem que ser ganho novamente e eu espero construir esta história com o Galo". É com esta motivação que o atacante Hulk, de 34 anos, chega para reforçar o Atlético.

Revelado pelo Vitória e fora do país desde 2005, o jogador foi apresentado oficalmente nesta sexta-feira (5) na Cidade do Galo. O presidente Sérgio Batista Coelho e o diretor-executivo Rodrigo Caetano fizeram as honras da casa.

Assim que assumiu o microfone, Hulk citou Reinaldo e Éder Aleixo como exemplos para ele. Alcançar o mesmo nível de idolatria da dupla, inclusive, é uma das metas.

Para ter referências do clube, o atacante conversou com o conterrâneo Douglas Santos, lateral-esquerdo que defendeu o Atlético. "Falei muito com o Douglas (Santos). Foi um projeto maravilhoso que o Galo apresentou. Venho acompanhando o crescimento do clube nos últimos anos. Vamos formar um grupo muito forte e buscar todos os títulos que disputarmos", destacou.

"A primeira conversa que eu tive com o Atlético foi há oito meses. Queriam nos apresentar o projeto. Mas eu estava focado no campeonato lá na China. Depois que eu entrei de férias, voltamos a conversar. Foi um projeto excepcional e muito bem montado. Será assim também com os jogadores que estão para chegar. Vamos unir forças paor um time forte", acrescentou.

Motivação

Bem sucedido e com a vida financeira resolvida, Hulk afirmou também que tinha propostas mais sedutoras do que a do Atlético. Contudo, escolheu o clube pelo projeto apresentado; ele citou a Arena MRV, prevista para ser entregue no meio do ano que vem.

"Chego para ser mais um guerreiro dentro de campo. Não terá bola perdida. Sobre posicionamento, deixo a critério do professor. Estou muito forte mentalmente. Nunca tive uma lesão séria. Sempre procuro me cuidar para estar sempre 100% fisicamente", finalizou.

Cabe lembrar que Hulk não poderá ajudar a equipe nas rodadas restantes do Brasileirão. Sua estreia só acontecerá no próximo mês.