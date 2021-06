Qualquer lista das principais contratações do futebol brasileiro para a temporada 2021 terá os nomes do atacante Hulk e do meia argentino Nacho Fernández.

Eles desembarcaram na Cidade do Galo no início do ano pare reforçar o grupo montado por Jorge Sampaoli e agora comandado por Cuca. Os números provam que a dupla justifica o investimento.

Nacho Fernández e Hulk são as principais peças ofensivas do time do técnico Cuca nesta temporada 2021

Isso porque dos 40 gols marcados pelo Atlético em partidas que pelo menos um dos dois esteve em campo, 19 tiveram a participação deles, seja colocando a bola na rede ou o companheiro em condição de marcar.

Na última quarta-feira, a parceria entre eles foi completa, com Hulk deixando o gol vazio para Nacho Fernández marcar o segundo tento do alvinegro na vitória por 2 a 0 sobre o Remo, no Baenão, em Belém, na partida de ida pela terceira fase da Copa do Brasil.

Foi uma espécie de “pagamento de dívida” pelo camisa 7, que já tinha recebido duas assistências do talentoso meia argentino nas vitórias sobre América de Cáli, da Colômbia, por 3 a 1, em Barranquilla, e na goleada por 4 a 0 sobre o La Guaira, da Venezuela, no Mineirão.



Líderes

As duas novas estrelas alvinegras lideram os dois rankings do time relativos a gols nesta temporada 2021. Hulk é o artilheiro do time, com nove gols.

Seis deles foram na Copa Libertadores, onde ele é um dos goleadores, dividindo a condição com Gabriel (Flamengo), Rony (Palmeiras) e Borja (Junior Barranquilla-COL).

Nas assistências, Nacho Fernández se isolou na ponta na última quarta-feira, pois antes de marcar seu quarto gol pelo Galo ele tinha dado a quinta assistência para o também meia Hyoran abrir o placar no Baenão.



Somatória

A somatória dos números ofensivos dos dois jogadores faz deles os líderes da lista que considera a participação em gols.

A primeira posição é de Hulk, com nove gols e quatro assistências, totalizando 13 participações.

Com cinco passes para gols e quatro bolas na rede, Nacho Fernández ocupa o segundo lugar, com nove, lembrando que ele disputou 13 jogos, contra 19 do camisa sete.

A terceira posição é ocupada pelo chileno Eduardo Vargas, com cinco gols e uma assistência, e pelo venezuelano Savarino, com quatro passes decisivos e duas bolas na rede.