Uma das surpresas na escalação para o clássico contra o América, neste domingo (4), no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, foi a ausência do atacante Hulk entre os titulares.

Contratação mais badalada do Galo para a temporada, o jogador iniciou o duelo no banco de reservas, mas foi acionado no segundo tempo, quando o placar estava empatado em 1 a 1.

Com boa atuação, Hulk participou dos gols de Nacho Fernández e de Guilherme Arana, que selaram o triunfo por 3 a 1 do Alvinegro.

O argentino, inclusive, foi elogiado pelo atacante, que também destacou a qualidade do plantel comandado pelo técnico Cuca.

“Sobre o Nacho, todo mundo conhece, é bastante conhecido aqui. Ganhou tudo no River, tem muita qualidade, assim como muitos dos nossos jogadores. É muito importante ter todos à disposição do nosso professor (Cuca) para crescer a cada jogo”, disse Hulk, em entrevista à TV Globo, após a partida.

Clássico

O próximo desafio do Atlético será diante do Pouso Alegre, na próxima quarta, às 16h, novamente no Gigante da Pampulha.

Quatro dias depois, o Alvinegro terá pela frente o Cruzeiro, no último clássico da primeira fase do Estadual.

De olho na estreia em confrontos com a Raposa, Hulk comentou sobre o peso do duelo com o maior rival.

“Sobre o clássico, é sempre importante e sempre bom jogar, dar o máximo e, principalmente, somar com vitórias. Motiva mais ainda o plantel”.

Com 18 pontos em sete jogos, o Galo lidera o Mineiro, com três pontos de vantagem sobre o América.

