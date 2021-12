Com 19 gols na edição de 2021, Hulk é o sétimo atleticano a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro

O artilheiro do Campeonato Brasileiro está definido. Ao final da 38° e última rodada, Hulk foi o jogador que mais marcou na competição. Com 19 gols, o atacante é o sétimo atleticano da história a ocupar o topo da artilharia e o primeiro a repetir o feito de Dario ao ser campeão e artilheiro simultaneamente.

O camisa 7 marcou o gol de número 19 no jogo de entrega da taça do Atlético, contra o Red Bull Bragantino, no último domingo (5). Naquela ocasião, também recebeu o terceiro cartão amarelo, que o deixou suspenso da última rodada do Brasileirão.

Mesmo sem participar do duelo contra o Grêmio, nesta quinta-feira (9), Hulk ficou a frente de Gilberto, do Bahia, e Michael, do Flamengo, segundo e terceiro colocados na relação de maiores goleadores, com 15 e 14 gols.

O paraibano é o sétimo artilheiro do Galo, em toda a história do campeonato. Desde a Era dos Pontos Corridos, é o terceiro, com o mesmo número de gol de Diego Tardelli em 2009.

Campeão e artilheiro, como Dario

Em 1971, além do título do Brasileiro, o Atlético também teve o maior artilheiro da competição. Dario fez 15 gols no campeonato e, até este ano, era o único atleticano campeão-artilheiro.

Cinquenta anos depois, Hulk repete o feito de Dario e entra para a história do clube. Antes dele, alguns jogadores históricos do Galo chegaram muito perto, mas não conseguiram. Reinaldo, artilheiro em 1977, foi um deles.

Confira os jogadores do Atlético que foram artilheiros do Brasileirão: