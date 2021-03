No dia em que o Atlético teve a estreia de Hulk, de 34 anos, formando uma aguardada dupla de ataque com Diego Tardelli, de 35, a impressão era de que o brilho seria dos garotos. Mas aos 35 minutos da etapa final, eles viveram o primeiro grande momento no Galo com o estreante dando bela assistência para o ídolo atleticano fechar a goleada por 4 a 0 sobre o Uberlândia, neste domingo (7), no Mineirão. O resultado garantiu a manutenção da liderança do Módulo I do Campeonato Mineiro.

O argentino Matías Zaracho, de 22 anos, abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo em cobrança de falta. Logo aos seis da etapa final, Calebe, de 20, após roubar a bola na saída de bola do Uberlândia, lançou Diego Tardelli que cruzou na sua cabeça para ele marcar seu primeiro gol com a camisa atleticana. Júlio Cesar, de 18, que recentemente foi campeão brasileiro pelo sub-20, num belo chute de fora da área, fez 3 a 0.

Hulk comemora com Zaracho o primeiro gol da goleada de 4 a 0 do Atlético sobre o Uberlândia, na estreia da estrela atleticana

Quando a vitória estava assegurada, Hulk avançou pela direita e deu o passe na hora certa para Diego Tardelli, que tocou na saída do goleiro Marcão fazendo seu segundo gol neste Campeonato Mineiro.

Com o resultado, o Atlético segue 100% no Estadual, pois venceu as três partidas que disputou. Todas foram jogadas com uma equipe reserva, pois 13 atletas que mais entraram em campo na Série A do Campeonato Brasileiro 2020 ganharam duas semanas de folga e só retornam à Cidade do Galo às 16h desta segunda-feira (8).

O time terá agora uma semana até entrar novamente em campo pelo Campeonato Mineiro. A próxima partida será no próximo sábado (13), contra o Patrocinense, às 19h, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio.

Além dos 13 jogadores que ganharam folga após o Brasileirão, a expectativa nesta semana é pela chegada do treinador Cuca ao clube. Confirmado na última sexta-feira (5) como substituto de Jorge Sampaoli, ele viverá sua segunda passagem pelo Atlético, onde foi campeão da Copa Libertadores (2013) e bicampeão mineiro (2012 e 2013).

Apesar de todas essas chegadas, uma equipe reservas deve enfrentar o Patrocinense e ainda comandada por Lucas Gonçalves, da comissão técnica fixa do Atlético e que dirige o Galo neste início de Estadual.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 4

Rafael; Mariano, Gabriel, Igor Rabello e Dodô (Matheus Lima); Calebe (Rubens), Dylan Borrero (Júlio Cesar) e Matias Zaracho; Hulk, Diego Tardelli (Felipe Felício) e Marrony. Técnico: Lucas Gonçalves

UBERLÂNDIA 0

Marcão; Éverton, Maílson, Bruno Maia e Gilmar; Leonardo, Felipe Recife, Franco e Felipe Ramon (Luizinho); Wandinho (Felipe Pará), Medina (Léo) e Reis (Daniel). Técnico: Tuca Guimarães

DATA: 7 de março de 2021

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 3ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro

GOLS: Zaracho, aos 22 minutos do primeiro tempo; Calebe, aos 6, Júlio Cesar, aos 26, e Diego Tardelli, aos 35 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Augusto Magno de Ramos

CARTÃO AMARELO: Dodô (Atlético); Felipe Recife e Luizinho (Uberlândia)