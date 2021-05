O atacante Hulk segue “on fire”. Nesta quinta-feira (13), na vitória por 3 a 1 sobre o América de Cali, em um conturbado jogo em Barranquilla, o camisa 7 alvinegro chegou a mais um feito neste começo de trajetória. Ao balançar as redes dos colombianos, ele igualou uma marca de Paulo Isidoro, Jô e Cazares, de anotar gol em três partidas consecutivas de Libertadores pelo Atlético.

A série positiva de Hulk inclui também os dois tentos anotados em cima do mesmo adversário, nos 2 a 1 do Mineirão, e os dois na goleada por 4 a 0 em cima do Cerro Porteño, também no Gigante da Pampulha.

Com cinco bolas na rede, ele é o artilheiro alvinegro na competição e, agora, é o sétimo maior goleador da equipe na história do torneio, ao lado de Ricardo Oliveira e Ronaldinho (confira o ranking mais abaixo).

Histórico

Paulo Isidoro foi o primeiro atleticano a anotar em três jogos seguidos de Libertadores. Em 1978, deixou sua marca nos 2 a 1 sobre o São Paulo, na goleada de 5 a 1 no Unión Española (duas vezes) e nos 2 a 0 no Palestino

Jô, por sua vez, atingiu esse feito em duas edições. Em 2013, nos 2 a 1 para cima do São Paulo, nos 5 a 2 no Arsenal e nos 2 a 1 sobre o The Strongest. No ano seguinte, fez gol no 1 a 0 no Zamora, nos 2 a 1 diante do Santa Fe e nos 2 a 2 com o Nacional, do Paraguai.

Já Cazares, em 2017, estufou as redes nos 2 a 0 sobre o Libertad, nos 5 a 1 contra o Sport Boys (duas vezes) e nos 4 a 1 para cima do Godoy Cruz.

Confira a lista dos maiores artilheiros do Galo na Libertadores

11gols

Jô

9 gols

Guilherme

8 gols

Cazares

7 gols

Lucas Pratto

6 gols

Diego Tardelli e Fred

5 gols

Hulk, Ricardo Oliveira e Ronaldinho Gaúcho