Ao anotar o segundo gol do Atlético na vitória por 2 a 1 sobre o Remo, nesta quinta-feira (10), no Mineirão, seu primeiro tento na Copa do Brasil, Hulk chegou a mais algumas marcas expressivas pelo clube. Uma delas foi a de ter igualado em 2021 o número de bolas na rede do artilheiro do time na última temporada, Keno, com 11.

Além disso, ele aumentou sua média de gols com a camisa alvinegra. Em 21 partidas, balançou as redes 11 vezes: 0,52 por duelo (a mesma média alcançada em toda sua trajetória profissional).

Considerando ainda o desempenho ofensivo da equipe neste ano, Hulk é autor de 23% dos 48 gols do Galo.

Sem contar que o atacante colaborou com quatro assistências em 2021. Nada mal, não é?