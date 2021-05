Hulk chegou ao Atlético com status de homem-gol e, depois que passou a exercer a função de centroavante do time, reiterou essa fama. Na Libertadores, o atacante está no topo da lista de principais goleadores, ao lado de Borja (Junior Barranquilla) e Gabriel (Flamengo), com seis tentos. E neste domingo (30), às 11h, contra o Fortaleza, no Mineirão, ele vai iniciar sua trajetória na briga pela artilharia do Brasileirão, competição que não disputa há quase 17 anos.

Em setembro de 2004, ele participou de suas, até então, duas únicas partidas do campeonato. Naquele ano, o avante subiu para o elenco profissional do Vitória e entrou em campo nas derrotas para Fluminense (3 a 2) e Internacional (2 a 1).

Depois disso, o atleta trilhou uma carreira no exterior, obtendo artilharias da Segunda Divisão Japonesa de 2006/7, pelo Tokyo Verdy, com 37 gols; do Campeonato Português de 2010/11, pelo Porto, com 23 gols; e do Russo de 2014/15, pelo Zenit, com 15 gols. Os dados são do site FelleggerUndFellegger e Transfermarkt.

Neste domingo, Hulk vai atrás de seu primeiro tento em um Campeonato Brasileiro, tentando iniciar bem a busca por um prêmio de artilheiro num torneio nacional, algo que não vem há seis anos (o último foi com o Zenit), e a luta pelo título de uma competição que ele ainda não tem no currículo e que o Atlético não conquista há 50 temporadas.

Em toda sua carreira, Hulk soma 701 jogos e 368 gols. No Galo, foram 17 confrontos e oito tentos, até agora.