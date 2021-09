Bateu na trave a chance de o Atlético abrir vantagem na semifinal da Copa Libertadores. No Allianz Parque, o Galo empatou em 0 a 0 com o Palmeiras, nesta terça-feira (21), no jogo de ida.

O lance capital da partida aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo. Jair recebeu na direita e serviu Diego Costa, que foi derrubado por Luan dentro da área. Na cobrança de pênalti, Hulk bateu firme, mas acertou o poste esquerdo do goleiro Weverton.

Mesmo com a chance perdida, o Alvinegro se manteve superior no confronto. Ainda que tivesse dificuldades em finalizar à meta adversária, pouco sofreu diante do Verdão, que pareceu satisfeito com o empate, mesmo atuando em seus domínios. Por sinal, os comandados de Abel Ferreira não acertaram sequer um chute ao gol de Everson.

O próprio Hulk foi a figura mais perigosa dos visitantes. Com muita movimentação e chutes de fora da área, levou perigo ao time paulista.

Em outras funções, o lateral Mariano e o volante Allan foram importantes na saída de bola e no auxílio à consistente defesa da equipe comandada por Cuca, que chegou ao sétimo jogo seguido sem ser vazada na Libertadores.

A nota triste da noite para o Atlético foi a saída do atacante Diego Costa, substituído com dores na coxa esquerda, no início da segunda etapa.

Próximos passos

Com a igualdade no marcador, a definição do primeiro finalista ficou para a próxima terça, quando o Alvinegro vai receber o time paulista no Mineirão, em jogo marcado para as 21h30.

Diferentemente do que ocorre na Copa do Brasil, na Libertadores há o critério do gol qualificado. Desse modo, qualquer empate com tentos em Belo Horizonte classifica o Palmeiras. Uma nova igualdade sem gols leva a decisão para a disputa de pênaltis.

Assim como ocorreu no duelo de volta com o River Plate, pelas quartas de final, o Atlético pode contar com a presença de público no Gigante da Pampulha.

Entretanto, antes de voltar a pensar na Libertadores, o Galo tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Alvinegro vai encarar o São Paulo, neste sábado (25), às 21h, no Morumbi.

