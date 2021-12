O Atlético terá uma ausência de peso na sua despedida do Campeonato Brasileiro, diante do Grêmio, na próxima quinta-feira (9), na Arena do Grêmio. Trata-se do atacante Hulk, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória do Galo por 4 a 2 sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo, no Mineirão, e não vai encarar o Tricolor Gaúcho na 38ª rodada da Série A.

A advertência para o camisa surgiu logo após o Vingador tirar a camisa para comemorar o seu gol na partida, o do Alvinegro na partida, aos 42 minutos do segundo tempo.

O tento anotado, inclusive, foi mais um com a marca do atacante durante a campanha do título. O Vingador avançou com velocidade desde o meio de campo, ganhou na corrida dos adversários e, de frente para o goleiro, deu um toque sutil por cobertura, com a categoria habitual, para estufar as redes da equipe de Bragança Paulista.

Vale lembrar que, mesmo se não tivesse suspenso, as chances de Hulk entrar em campo na quinta era reduzida, já que três dias depois o Atlético encara o Athletico-PR, no Gigante da Pampulha, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

Artilharia

O gol anotado diante do Red Bull Bragantino deixou Hulk ainda mais perto de entrar para o rol de jogadores do Atlético que foram artilheiros do Brasileiro.

Com 19 gols, o Vingador é o goleador máximo da atual edição da Série A, com quatro gols de vantagem para Gilberto, do Bahia. O atacante do Tricolor de Aço terá mais um jogp para tentar alcançar o camia 7 do Alvinegro.

O terceiro da lista é Michel, do Flamengo, com 14 bolas nas redes, e que terá mais dois jogos pels frente.

Na história, o Galo já teve sete artilheiros da Série A: Dadá Maravilha (15 gols em1971 e 17 gols em 1972), Reinaldo (28 gols em 1977), Renaldo (16 gols em1996), Guilherme (28 gols em 1999), Diego Tardelli (19 em 2009) e Fred (14 gols em 2016, sendo dois pelo Fluminense).

Além des tar próximo de garantir a artilharia do Brasileirão, Hulk também é o mair goleador da Copa do Brasil, com seis bolas nas redes, e foi o vice-artiheiro da Libertadores, com sete tentos anotados. Na atual temporada, Hulk soma 34 gols em 66 jogos.