Em lua de mel com a torcida do Atlético, o atacante Hulk se prepara para o duelo mais importante deste início de trajetória com a camisa alvinegra.

Nesta terça-feira (21), o Vingador é uma das esperanças de gol do Galo no duelo de ida da semifinal da Copa Libertadores, diante do Palmeiras, às 21h30, no Allianz Parque.

Por falar no adversário desta terça, o Verdão, que tentou a contratação do camisa 7 na temporada passada, fez parte da infância de Hulk, com o próprio jogador revelou.

“Eu sempre deixei claro, falava nas minhas entrevistas que tinha um carinho especial pelo Palmeiras desde criança. Na minha casa todos eram corinthianos - hoje todo mundo é atleticano (risos) – mas eram corinthianos, minha irmã, meu pai, e eu era o único palmeirense em casa”, disse o atacante, em entrevista coletiva, nesta segunda, na Cidade do Galo.

Entretanto, apesar da revelação, Hulk fez questão de se declarar ao Galo e ao torcedor atleticano.

“Mas depois que você se torna profissional, você acaba torcendo pelo time que você trabalha. Aqui, desde que eu cheguei, fui muito bem recebido. Sou muito grato a quem me estende as mãos. E o Atlético não só me deu as mãos, mas me deu morada, me deu tudo. Sou atleticano doente, dou a vida pelo Atlético, entro em campo sempre para dar o meu melhor”.

Torcida

Ainda sobre a identificação com a Massa do Galo, o camisa 7 fez questão de agradecer ao carinho recebido pela torcida do Atlético, especialmente no duelo com o River Plate, em agosto, que até então foi o único do Alvinegro com público nesta temporada.

“É muito gratificante quando você chega e em tão pouco tempo, como no jogo contra o River, o único jogo que atuei com torcida aqui, você receber esse carinho da torcida, que estava usando máscaras, fazendo o som; “Hulk, Hulk, Hulk”, quando eu entrava em campo. É muito gratificante, espero escutar isso por muitos e muitos anos aqui no Atlético e ganhar muitos títulos, porque essa torcida merece demais.

Contratado no início de 2021, Hulk soma 21 gols e 11 assistências nas 46 partidas em que atuou com a camisa alvinegra.

Leia mais

Palmeiras chega às semifinais com aproveitamento ligeiramente superior ao do invicto Galo

Atlético tem quase 80% de chance de ser campeão brasileiro; Flamengo tem 11%

Com vitória do Grêmio em cima do Flamengo, Atlético coloca 11 pontos de vantagem sobre o rubro-negro