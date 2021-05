Na Copa Libertadores de 2000 o centroavante Guilherme decretou marcas pelo Atlético na competição, pois passou a ser o maior artilheiro numa edição (9 gols), quem mais balançou a rede em um jogo (4) e ainda quem mais marcou numa fase de grupo (6). Nesta terça-feira (25), quando o Galo recebe o La Guaira, da Venezuela, às 21h30, no Mineirão, pela última rodada do Grupo H, o atacante Hulk pode igualar ou superar o antigo camisa 7 alvinegro no terceiro quesito.

Nos seis jogos pelo Grupo 8 de 2000, contra Bolívia, da Bolívia, Bella Vista, do Uruguai, e Cobreloa, do Chile, Guilherme balançou as redes seis vezes, sempre no Mineirão. Marcou duas vezes nos 2 a 1 sobre os uruguaios, e quatro, um recorde alvinegro em um jogo, nos 6 a 0 sobre os chilenos, resultado que garantiu a classificação antecipada às oitavas.

Nesta edição da Libertadores, Hulk tem cinco gols. Marcou duas vezes nos 2 a 1 sobre o América de Cáli, da Colômbia, e nos 4 a 0 sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, ambos os jogos no Gigante da Pampulha. Ele balançou a rede colombiana ainda na partida pelo returno, em Barranquilla, quando o Galo venceu por 3 a 1 e se garantiu na próxima fase com duas rodadas de antecedência.

Um gol nesta terça-feira, sobre o La Guaira, faz com que ele empate com Guilherme. Se conseguir manter a média, pois nos dois jogos anteriores marcou duas vezes, chega aos sete e supera o histórico centroavante.

Um gol sobre os venezuelanos, além de fazer Hulk igualar a marca de Guilherme numa fase de grupos, colocará o atual camisa 7 alvinegro no Top 5 de goleadores do clube na Libertadores. A lista é liderada por Jô, com 11 gols, e tem ainda Guilheme (9), Cazares (8), Lucas Pratto (7) e Diego Tardelli e Fred (6). Isso, claro, se Tardelli também não balançar a rede.