Com um quadro gripal, Nacho Fernández foi a baixa do Atlético no confronto com o Internacional. Coube então a Hulk ser o maestro da vez. Ou melhor: outra vez. A verdade é que o Vingador tem dividido essa função com o craque argentino. Tanto é que, nesta quarta-feira (16), a atacante chegou a cinco assistências com a camisa alvinegra, igualando a marca do hermano no clube.

Os números alcançados por Nacho e Hulk colocam os dois no topo da lista de garçons do time na temporada. Logo atrás aparece Savarino, com quatro passes a gol.

Outro fato interessante relacionado ao Vingador é com relação a seu desempenho no Brasileirão. Os quatro tentos anotados pelo Atlético na Série A contaram com participação direta de Hulk.

Na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, no Mineirão, e no triunfo por 1 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, o camisa 7 balançou as redes. No 1 a 0 para cima do São Paulo, ele construiu a jogada que terminou com o gol de Jair, após assistência de Hyoran. Nesta quarta-feira, deu o passe para Nathan garantir a terceira vitória consecutiva do Galo na competição nacional.

Na segunda-feira (21), às 20h, o Atlético volta a campo, contra a Chapecoense, no Mineirão. Será que Hulk vai ser decisivo novamente?