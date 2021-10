Contra o Ceará, Hulk quebrou jejum de cinco jogos, marcou dois gols e assumiu a artilharia do Brasileirão

Ao marcar dois gols na vitória do Atlético sobre o Ceará, no último sábado (9), Hulk assumiu a artilharia do Brasileirão. O camisa 7 tenta, agora, se tornar o sétimo jogador do Galo a ser o maior goleador de uma edição da principal competição nacional.

Mais do que entrar na seleta lista de artilheiros atleticanos, Hulk busca repetir o feito alcançado por Dario. Em 1971, Dadá Maravilha foi o maior goleador do Brasileirão, com 15 tentos, sendo decisivo para o título do Atlético.

Com a camisa do Galo, Dario foi artilheiro também do Campeonato Brasileiro de 1972, ao lado de Pedro Rocha, do São Paulo, com 17 gols.

Outros artilheiros do Galo no Brasileirão

Quem esteve muito perto de igualar Dario e ser campeão e artilheiro foi Reinaldo. Em 1977, o Rei marcou 28 gols em 18 jogos.

A média de 1,55 gol por partida levou o Galo à briga pelo título. Porém, o camisa 9 foi suspenso e não participou da final contra o São Paulo. Sem ele, o Atlético foi derrotado na disputa de pênaltis no Mineirão e encerrou o Campeonato Brasileiro como vice-campeão invicto.

Após Dario e Reinaldo, o Galo passou quase 20 anos sem ter o artilheiro. O jejum foi encerrado por Renaldo, que fez 16 gols e dividiu o topo da tabela de goleadores com Paulo Nunes, do Grêmio. Naquele ano, o time alvinegro foi até as semifinais, fase em que foi eliminado pela Portuguesa.

Três anos depois, foi a vez de Guilherme ser o jogador com mais gols no Brasileirão. O camisa 7 superou os goleiros adversários 28 vezes, ajudando o Atlético na campanha até a final de 1999, diante do Corinthians. Os paulistas, entretanto, levaram o título no confronto decisivo disputado em três jogos.

Artilheiros do Atlético em pontos corridos

Na Era dos Pontos Corridos, o Galo já teve dois artilheiros. Em 2009, Diego Tardelli marcou 19 gols e foi o principal goleador ao lado de Adriano, do Flamengo.

Já em 2016, Fred chegou à Cidade do Galo durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Com os gols marcados pelo Fluminense na bagagem, o centroavante encerrou a Série A com 14 gols, dividindo o posto de principal goleador com William Pottker, da Ponte Preta, e Diego Souza, do Sport.

Nesta edição, assim como Hulk, dois jogadores já marcaram dez gols: Gilberto, do Bahia, e Yuri Alberto, do Internacional.

O camisa 7 do Galo tem a chance de se isolar na artilharia nesta quarta-feira. Às 19h, o Galo recebe o Santos, no Mineirão.

Confira os jogadores do Atlético que foram artilheiros do Brasileirão: