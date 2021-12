Titular absoluto do Atlético e campeão da Tríplice Coroa em 2021, o goleiro Everson vive grande fase com a camisa alvinegra.

Entretanto, o goleiro nem sempre teve vida fácil defendendo a meta alvinegra. Contratado em setembro de 2020, o camisa 22 foi contestado durante um período por parte dos torcedores do Galo, que queriam a entrada de Rafael nos 11 iniciais.

Apesar da desconfiança de alguns, o arqueiro sempre teve prestígio com os técnicos com quem trabalhou no Atlético. Tanto com Jorge Sampaoli, responsável pela sua contratação, e Cuca, que o manteve entre os titulares nesta temporada.

E foi justamente em 2021 que Everson se firmou e foi um dos pilares de uma defesa que foi a menos vazada do Campeonato Brasileiro.

Após a conquista do título da Copa do Brasil, sobre o Athletico-PR, na última quarta-feira (15), em Curitiba, o goleiro comentou sobre o seu momento e já mirou o próximo ano.

“Nada vence o trabalho. Deus me colocou no Atlético, que tem grande estrutura, e hoje pudemos conquistar o terceiro título do ano. É importante. Tenho só a agradecer neste momento. Agora é pensar um pouco nas férias, porque o ano de 2022 vai ser de muita responsabilidade, em função desse 2021 que tivemos”, diz o camisa 22.

Receita do sucesso

Sobre o sucesso do Atlético neste ano, Everson afirma que a receita é simples, entendendo também que o atual elenco do Alvinegro pode alçar voos ainda maiores no ano que vem.

“Com essa humildade e com trabalho, podemos chegar muito longe. Tivemos quatro campeonatos no ano em que vencemos três e fomos eliminados em um pelo critério do gol fora de casa. Com certeza a gente colocou nosso nome na história do clube, mas a gente tem mais para conquistar. É voltar em 2022 e trabalhar para dar mais alegrias aos nossos torcedores".

Com os três títulos conquistados no ano na bagagem, Everson, o restante do elenco e a comissão técnica agora terão pouco mais de um mês de férias. A reapresentação do plantel está marcada para o dia 17 de janeiro, na Cidade do Galo.

