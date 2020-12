Autor do gol que daria os três pontos para o Atlético neste domingo (6), no duelo contra o Internacional, o meia Hyoran classificou como "desastroso" o 2 a 2, em casa, principalmente por ver o líder São Paulo disparar na ponta da tabela e pela aproximação de quem está em ascensão na tabela do Campeonato Brasileiro.

"A gente fez um grande jogo e acabou tomando gol de empate no bate e rebate. A gente estava com o jogo controlado e, no detalhe, tomou o gol de empate. A gente queria o gol para continuar brigando em cima. Empate doloroso, mas temos que buscar fora os pontos que perdemos em casa", destacou em entrevista ao Canal Première (Globo/Sportv).

No próximo sábado (12), o Atlético encara o xará paranaense, em Curitiba. Com 43 pontos, o Galo está a quatro do São Paulo, que encara o Botafogo no meio da semana. O Tricolor, que tem um jogo a menos que os mineiros, podem ampliar esta vantagem para sete pontos caso vença o desesperado Time da Estrela Solitária.