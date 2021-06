O meia Hyoran se tornou nessa segunda-feira (21) o líder de assistências do Atlético no Campeonato Brasileiro, agora com dois passes a gol, e o terceiro principal garçom do time na temporada.

Após ter deixado Jair livre para balançar a rede do São Paulo no triunfo por 1 a 0, no Mineirão, o armador foi o responsável por servir outro volante, desta vez Tchê Tchê, autor do tento alvinegro no empate em 1 a 1 com a Chapecoense, no Gigante da Pampulha.

Zaracho e Hulk também colaboraram com assistências na Série A, nas vitórias sobre Sport (1 a 0) e Internacional (1 a 0), respectivamente.

Hyoran chegou a quatro passes a gol na temporada, igualando Savarino. À frente deles na lista, apenas Hulk e Nacho, com cinco, cada.