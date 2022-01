Iago Maidana rescindiu contrato com o Atlético e assinou com o América até o fim da temporada 2023

Um dos quatro zagueiros contratados pelo América para a temporada 2022, Iago Maidana, de 25 anos, foi apresentado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira (20). O novo reforço do Coelho assinou contrato até o fim de 2023, satisfeito com a possibilidade de retornar a Minas Gerais.

“Fiquei extremamente feliz com minha volta, ainda mais para um clube que vem crescendo muito. Quando recebi a proposta, conversei com minha família e todos acharam uma ótima oportunidade. Será um ano importante para todos os jogadores, pois temos a chance de deixar nosso nome na história do clube, assim como os que passaram por aqui no último ano deixaram. Estou feliz com a repercussão da minha volta”, disse.

Em sua primeira passagem pelo futebol mineiro, Maidana chegou ao Atlético em 2018. Nas duas últimas temporadas, foi emprestado pelo clube alvinegro a Sport e Gil Vicente. Ele rescindiu contrato com o Galo antes de acertar sua transferência para o América.

No Coelho, o defensor terá a chance de disputar a Copa Libertadores em 2022. Assim, Maidana espera aproveitar a chance para fazer história.

“É um ano para deixar legado. Cheguei nessa semana e vi o brilho nos olhos de todos os atletas que estão aqui. Espero que no final do ano tenhamos esse objetivo concluído com sucesso”, destaca.

