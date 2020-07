A idolatria do torcedor Diogo Luiz pelo atacante Diego Tardelli rompeu os limites do campo de jogo e foi parar no cartório. Isso mesmo! Fã incondicional do camisa 9, que por lesão no tornozelo só volta a atuar em 2021, o atleticano de 32 anos batizou o primogênito com o nome do jogador do alvinegro.

Um dos fatos curiosos desta história, é que quando o 'pequeno Tardelli' nasceu, em julho de 2018, o xará e homenageado estava atuando pelo Shandong Luneng, da China.

"O Tardelli veio e ganhou tudo aqui. Depois daquele jogo contra o Corinthians, na Copa do Brasil de 2014, quando ele era dúvida por estar na Seleção, o nome na escalação foi comemorado feito gol pelos atleticanos. Ele ganhou o título e já havia conquistado também a Libertadores; está para sempre na história", conta o pai.

"Minha esposa engravidou e eu cismei que seria Tardelli. Chamo Diogo e eu queria Diego (risos). O moleque nasceu com muita saúde, graças a Deus, e hoje, mesmo com apenas dois anos, é um atleticano chato. Tem horas que eu tenho que ficar falando para ele dar uma quietada", acrescenta, brincando.

Segundo Diogo, que é motoboy, Tardelli já conheceu a história e até a repostou no Instagram. Só de ter o reconhecimento do ídolo, ele já se sente realizado.