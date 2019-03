Pendurado para o primeiro duelo do Atlético contra o Boa Esporte, o zagueiro Igor Rabello concedeu entrevista coletiva nessa quarta-feira na Cidade do Galo. A equipe do técnico Levir Culpi se prepara para o jogo de sábado, em Varginha, válido pela semifinal do Campeonato Mineiro.

Apesar de estar ciente da vantagem que a equipe carrega por ter a melhor campanha da competição, o zagueiro atleticano está empolgado com a reta final do Estadual e garantiu que o time vai em busca do resultado positivo no Estádio Dilzon Melo.

Titular da zaga e recém-chegado do Botafogo, Igor Rabello vai estrear no interiors. O rodízio implantado pelo técnico Levir Culpi, vem poupando, na maioria das vezes, os jogadores considerados fundamentais para os jogos da Copa Libertadores.

Os dois gols de cabeça sofridos recentemente pelo Atlético geraram discussão entre torcedores sobre a eficácia do atleta na bola aérea. Tanto o gol da vitória do Nacional-URU, como o do empate em 2 a 2 com o América no último clássico aconteceram em cima da grande aposta do clube para a zaga nesse ano.

Perguntado sobre os lances, o zagueiro disse que gosta de ouvir críticas construtivas sobre o seu jogo e busca fazer auto-avaliações de seus lances. Rabello, no entanto, destacou os méritos do adversário e diferenciou os lances citados. No caso do jogo da Libertadores, lembrou que o atacante teve vantagem por vir correndo na direção da bola, enquanto ele estava parado. Sobre o gol do zagueiro Paulão, avaliou como uma falha de posicionamento da equipe.

Ainda na coletiva, o entrevistado ressaltou o bom entrosamento com Réver e os pontos positivos da zaga nesse início de ano. No último jogo, por exemplo, o camisa 16 foi que mais desarmou, com 100% de eficiência em suas tentativas e foi destaque também rebatendo bolas cruzadas, uma de suas principais características.

Opção para o lado esquerdo do ataque do galo, Maicon Bolt foi elogiado por seu parceiro de equipe. Igor diz lembrar de Bolt desde os tempos de base e destacou suas assistências no ano, além do gol marcado diante do Guarani, no início do Estadual.

Hugo Lobão (*)

(*) sob supervisão de Rodrigo Gini