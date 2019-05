Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético volta o foco para a Copa Sul-Americana. Jogando no Independência, o Galo enfrenta o Unión La Calera, do Chile, nesta terça-feira (28), às 21h30, no jogo de volta da segunda fase do torneio.

Para avançar na competição, a equipe alvinegra terá que reverter a vantagem de 1 a 0 construída pelo time chileno, no duelo de ida, semana passada.

Se no primeiro confronto o técnico Rodrigo Santana optou em poupar a maioria dos titulares, no duelo desta terça o comandante alvinegro deve mandar a campo o que tem de melhor.

Presente na partida no Chile, o zagueiro Igor Rabello também deverá iniciar jogando no duelo decisivo, no Horto.

O defensor afirmou que o jogo de ida apresentou componentes que dificultaram o desempenho da equipe, e mostrou confiança em um desfecho favorável no confronto com o La Calera.

“A gente vai entrar focado para buscar os gols. A gente precisa de dois gols, e, claro que vamos entrar ainda mais focados para não tomar os gols. O jogo lá foi atípico, pelo campo diferente, pelo frio que estava lá. Tudo estava contra. Infelizmente tomamos o gol lá, coisa que a gente não esperava. O jogo não estava tão difícil assim, o que estava atrapalhando mais era o campo, que era diferente, que atrapalha muito, mas aqui o jogo vai ser diferente, e a gente vai sair com a classificação”, completou.

Cautela

Apesar da confiança na classificação alvinegra, o camisa 16 do Galo pregou cautela na partida decisiva, destacando a qualidade apresentada pelo adversário.

“Eles têm bem o estilo do Sampaoli, do Santos. Eles tocam bem a bola. Tem a parte do campo que eles estão acostumados, temos que ver aqui se eles vão esperar aqui atrás. Têm os zagueiros deles que saem bastante para o jogo. A gente está focado nisso, tanto nos erros, quanto nos acertos deles”.

Para avançar à próxima fase, o Atlético precisa vencer por dois gols de diferença. Um triunfo por 1 a 0 leva a decisão para as cobranças de pênaltis. Na Copa Sul-Americana, o gol marcado na casa do adversário segue como critério de desempate.